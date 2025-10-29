Chissà chissà domani Orizzonti e sfide per l’impresa Futura | l’assemblea di Confindustria Bergamo
“Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l’impresa Futura” è il titolo dell’Assemblea di Confindustria Bergamo che avrà luogo lunedì 3 novembre nell’Arena di ChorusLife in via Carlo Serassi 26, a Bergamo. L’evento, come di consueto aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza, con iscrizione obbligatoria sul sito di Confindustria Bergamo, comincerà alle 16.30, con accredito a partire dalle 15.30. Sarà un momento di riflessione sulle sfide nazionali e internazionali, ma anche sul nostro sistema locale, chiamato a crescere su temi chiave come la spinta all’innovazione e all’intelligenza artificiale, le filiere strategiche, gli investimenti nelle persone, l’attrattività del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan. #forzacasteddu - X Vai su X
Oroscopo dei tarocchi di domani domenica 25 maggio 2025, Acquario scopre nuovi orizzonti - L'oroscopo dei tarocchi per l'Acquario di domani, domenica 25 maggio, è dominato dalla carta del Mondo. Secondo it.blastingnews.com