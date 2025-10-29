Chissà chissà domani Orizzonti e sfide per l’impresa Futura | l’assemblea di Confindustria Bergamo

“Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l’impresa Futura” è il titolo dell’Assemblea di Confindustria Bergamo che avrà luogo lunedì 3 novembre nell’Arena di ChorusLife in via Carlo Serassi 26, a Bergamo. L’evento, come di consueto aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza, con iscrizione obbligatoria sul sito di Confindustria Bergamo, comincerà alle 16.30, con accredito a partire dalle 15.30. Sarà un momento di riflessione sulle sfide nazionali e internazionali, ma anche sul nostro sistema locale, chiamato a crescere su temi chiave come la spinta all’innovazione e all’intelligenza artificiale, le filiere strategiche, gli investimenti nelle persone, l’attrattività del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

