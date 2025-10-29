Chiesa | La scorsa stagione ho meritato di non giocare non ero pronto mentalmente e fisicamente

Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Crystal Palace, dove ha parlato della situazione difficile che sta affrontando il Liverpool e delle difficoltà avute lo scorso anno a livello individuale. Le dichiarazioni di Chiesa. Le parole di Chiesa riportate dal Telegraph: «La sconfitta col Brentford? A volte non devi parlare della situazione. Sai cosa sta succedendo. Quindi nessuno ha parlato perché penso che dobbiamo pensare a cosa possiamo fare meglio. Di solito quando siamo in questa situazione, la prima cosa che ti viene in mente è dare di più e allenarti più duramente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

