Chiesa | La scorsa stagione ho meritato di non giocare non ero pronto mentalmente e fisicamente
Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Crystal Palace, dove ha parlato della situazione difficile che sta affrontando il Liverpool e delle difficoltà avute lo scorso anno a livello individuale. Le dichiarazioni di Chiesa. Le parole di Chiesa riportate dal Telegraph: «La sconfitta col Brentford? A volte non devi parlare della situazione. Sai cosa sta succedendo. Quindi nessuno ha parlato perché penso che dobbiamo pensare a cosa possiamo fare meglio. Di solito quando siamo in questa situazione, la prima cosa che ti viene in mente è dare di più e allenarti più duramente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alcune foto dei concerti della settimana scorsa sugli organi del duomo di Verona, sul bellissimo Serassi della chiesa di s. Faustino e Giovita di Brescia e le mie care Variazioni Goldberg a Ispra su un bellissimo Steinway appena restaurato. Grazie agli organizz Vai su Facebook
L'ex Juve Chiesa: "Sono un giocatore diverso rispetto a quando ho vinto l'Europeo" - Intervistato dal "Times", Federico Chiesa, ex giocatore della Juventus, adesso in forza al Liverpool, si sofferma sui miglioramenti avuti in questa stagione rispetto alla precedente con ... Scrive tuttojuve.com
Federico Chiesa vuole prendersi il Liverpool: "Posso portare leadership, sono migliorato rispetto al giocatore dell'Europeo" - Federico Chiesa sta vivendo una stagione positiva al Liverpool a livello personale, a differenza invece del rendimento della squadra allenata da Arne Slot, in grande difficoltà in Premier League. msn.com scrive
Slot conferma: "Per Leoni stagione finita". Chiesa in lista Champions al suo posto - Tempo di avvicendamenti forzati in casa Liverpool dopo lo sfortunatissimo debutto del diciottenne difensore italiano: alla sua prima ... Secondo sport.sky.it