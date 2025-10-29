Chiara Ferragni risarcisce una pensionata | si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate

La donna, una 76enne di Avellino, secondo i suoi avvocati aveva provato una «frustrazione» legata all’«intento di beneficenza mancato». Il risarcimento pattuito ammonterebbe a circa 500 euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara Ferragni risarcisce una pensionata: si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate

Leggi anche questi approfondimenti

Corriere della Sera. . Chiara Ferragni risarcirà con 500 euro una pensionata di 76 anni di Avellino, che aveva acquistato il «Pandoro Pink Christmas» della Balocco, finiti al centro di un procedimento giudiziario per truffa aggravata. La vicenda riguarda la bene Vai su Facebook

Chiara Ferragni risarcisce una pensionata: si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate - La donna, una 76enne di Avellino, secondo i suoi avvocati aveva provato una «frustrazione» legata all’«intento di beneficenza mancato». Riporta vanityfair.it

Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la pensionata di Avellino che le chiedeva i danni per il pandoro - Chiara Ferragni ha risarcito l'unica consumatrice che si è presentata come parte offesa al processo che la vede imputata per truffa aggravata per il caso ... Si legge su fanpage.it

Avellino, Pandoro Gate: Chiara Ferragni risarcisce la pensionata avellinese - L'anziana dovrà solo ritirare la costituzione di parte civile durante la prossima udienza ... Lo riporta msn.com