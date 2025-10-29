Chiara Ferragni risarcisce una pensionata | si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate

Vanityfair.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, una 76enne di Avellino, secondo i suoi avvocati aveva provato una «frustrazione» legata all’«intento di beneficenza mancato». Il risarcimento pattuito ammonterebbe a circa 500 euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chiara ferragni risarcisce una pensionata si era costituita parte civile nella vicenda del pandoro gate

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni risarcisce una pensionata: si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate

Leggi anche questi approfondimenti

chiara ferragni risarcisce pensionataChiara Ferragni risarcisce una pensionata: si era costituita parte civile nella vicenda del Pandoro gate - La donna, una 76enne di Avellino, secondo i suoi avvocati aveva provato una «frustrazione» legata all’«intento di beneficenza mancato». Riporta vanityfair.it

chiara ferragni risarcisce pensionataChiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la pensionata di Avellino che le chiedeva i danni per il pandoro - Chiara Ferragni ha risarcito l'unica consumatrice che si è presentata come parte offesa al processo che la vede imputata per truffa aggravata per il caso ... Si legge su fanpage.it

chiara ferragni risarcisce pensionataAvellino, Pandoro Gate: Chiara Ferragni risarcisce la pensionata avellinese - L'anziana dovrà solo ritirare la costituzione di parte civile durante la prossima udienza ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Risarcisce Pensionata