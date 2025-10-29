Chiara Ferragni risarcirà la pensionata vittima del Pandoro Gate | Voleva fare beneficenza è una fervente cattolica Poi si è accorta che non è andata a buon fine

Chiara Ferragni risarcirà la pensionata di 76 anni che aveva acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui la influencer è imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone, per gli ormai noti casi del dolce natalizio e delle uova di Pasqua. Vicende, venute alla luce grazie all’inchiesta di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, per le quali l’imprenditrice ha sempre ribadito di non aver mai commesso alcun reato. Per la causa giudiziaria che vede coinvolta l’influencer che deve rispondere di truffa aggravata (dall’uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ (Natale 2022) e ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022)’ si torna in aula il prossimo 4 novembre quando il giudice dovrà formalizzare la soluzione extra giudiziaria trovata con la 76enne e pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili (due associazioni di consumatori). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

