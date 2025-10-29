Chiara Ferragni pronta a risarcire l’anziana che si è sentita truffata per il Pandoro-gate
Chiara Ferragni sarebbe pronta a risarcire l’anziana signora che si era sentita truffata per la vicenda del Pandoro-gate. Lo rivela Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui sono in via di chiusura le trattative per una transazione economica. La posizione della 76enne originaria di Avellino era emersa durante l’udienza predibattimentale nell’ambito del processo che vede l’influencer accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. La donna, infatti, aveva rivelato di aver acquistato alcuni pandori convinta che contribuissero a fare beneficenza. 🔗 Leggi su Tpi.it
