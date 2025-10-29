Chiara Ferragni il pandoro e la pensionata di Avellino | la giustizia si muove a piccoli passi

Chiara Ferragni ha corrisposto 500 euro ad Adriana, pensionata di 76 anni residente ad Avellino, unica consumatrice a costituirsi parte civile nel processo per truffa aggravata relativo alla vendita dei pandori Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.L’accordo, raggiunto fuori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

