Chiara Ferragni dovrà risarcire una donna di 76 anni
Il caso pandoro gate ancora non è chiuso, adesso una signora di 76 anni ha fatto causa a Chiara Ferragni: chiede un risarcimento danni. Pare, infatti, che abbia acquistato 10 pandori con scopo benefico e quindi si sia sentita presa in giro dall'influencer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ha finalmente ottenuto il risarcimento richiesto di 500 euro la signora Adriana, la pensionata campana di 76 anni che da sola si è fatta avanti per costituirsi parte civile nel processo che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata dopo il caso pandoro P Vai su Facebook
Pandoro Gate, la svolta: Chiara Ferragni pronta a risarcire un’anziana, ecco quanto riceverà - Chiara Ferragni verso un accordo con nonna Adriana nel caso Pandoro. Come scrive donnaglamour.it
Chiara Ferragni risarcisce 500 euro a un'anziana nel caso pandoro, perché la signora aveva denunciato - Chiara Ferragni dovrà risarcire una 76enne: la donna l'aveva denunciata dopo l'acquisto di un pandoro Pink Christmas ... virgilio.it scrive
Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la pensionata di Avellino che le chiedeva i danni per il pandoro - Chiara Ferragni ha risarcito l'unica consumatrice che si è presentata come parte offesa al processo che la vede imputata per truffa aggravata per il caso ... Scrive fanpage.it