Chiara Ferragni dovrà risarcire una donna di 76 anni

Il caso pandoro gate ancora non è chiuso, adesso una signora di 76 anni ha fatto causa a Chiara Ferragni: chiede un risarcimento danni. Pare, infatti, che abbia acquistato 10 pandori con scopo benefico e quindi si sia sentita presa in giro dall'influencer.

