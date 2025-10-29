Chiara Ferragni celebra la madre con un post emozionante
Chiara Ferragni dedica un emozionante post alla madre per il suo compleanno, rivelando il loro legame speciale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Corriere della Sera. . Chiara Ferragni risarcirà con 500 euro una pensionata di 76 anni di Avellino, che aveva acquistato il «Pandoro Pink Christmas» della Balocco, finiti al centro di un procedimento giudiziario per truffa aggravata. La vicenda riguarda la bene Vai su Facebook
“Lo sento in ogni fibra”: Chiara Ferragni e la dedica speciale sui social - Nel giorno del compleanno della madre Marina Di Guardo, Chiara Ferragni affida a Instagram un messaggio di amore e gratitudine. Come scrive donnaglamour.it
“Non mi arrendo mai”: Chiara Ferragni e la nuova copertina su Cosmopolitan - Chiara Ferragni torna protagonista con la copertina su Cosmopolitan Spagna: dalla sua carriera nata sui social al futuro dopo gli scandali. Da donnaglamour.it
Chiara Ferragni ammette: “Sono felicemente innamorata e spero duri per sempre” - A Cosmopolitan Spagna l’imprenditrice digitale, ex moglie di Fedez, si confessa su amore, vita privata, lavoro e famiglia. Segnala ilgiorno.it