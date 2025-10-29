Chiara Ferragni celebra il compleanno della madre con un toccante post speciale

Chiara Ferragni celebra con affetto il compleanno della madre, Marina Di Guardo, condividendo un emozionante post sui social media. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Chiara Ferragni celebra il compleanno della madre con un toccante post speciale

News recenti che potrebbero piacerti

Corriere della Sera. . Chiara Ferragni risarcirà con 500 euro una pensionata di 76 anni di Avellino, che aveva acquistato il «Pandoro Pink Christmas» della Balocco, finiti al centro di un procedimento giudiziario per truffa aggravata. La vicenda riguarda la bene Vai su Facebook

“Lo sento in ogni fibra”: Chiara Ferragni e la dedica speciale sui social - Nel giorno del compleanno della madre Marina Di Guardo, Chiara Ferragni affida a Instagram un messaggio di amore e gratitudine. Segnala donnaglamour.it

Alice Campello, la dedica (commovente) per il compleanno dei gemelli: «Il desiderio più grande mai realizzato». Chiara Ferragni commenta così - Dopo otto anni insieme, un matrimonio e quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello annunciano la separazione nell’agosto 2024. Riporta leggo.it

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera già in crisi: “Rifiutata al compleanno figlia”/ Scoop bomba - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera già in crisi: "Rifiutata al compleanno figlia": arriva lo scoop bomba di Gabriele Parpiglia, cos'è successo Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ... Segnala ilsussidiario.net