' Chianni Vivere Bene' | contributi per scuola salute e benessere
Promuovere il benessere della comunità chiannerina attraverso strumenti concreti di welfare territoriale, sostenendo l’esercizio effettivo di diritti fondamentali quali lo studio, lo sport e la salute.È la volontà condivisa tra la Fondazione La Grillaia e il Comune di Chianni che si concretizza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Bonus per scuola, benessere e sport. Decolla "Chianni vivere bene 2025" - La volontà condivisa tra la Fondazione La Grillaia e il Comune di Chianni si concretizza nella prima edizione di " Chianni Vivere Bene ", l’iniziativa che prevede lo stanziamento di 200mila euro messi ... Scrive msn.com