Chiambretti | Tenetevi l’intelligenza artificiale io prendo registi musicisti e attori La mia barca precaria come l’Italia ma non affonda
Piero Chiambretti è un fiume in piena. Sul Tevere ha appena avviato la seconda stagione del suo Fin che la barca va (Raitre, ideato da Chiambretti con Roberto Ebale), interviste durante la navigazione. Chiambretti, ma la barca va? “Eccome, è una turbobarca. Nonostante ci troviamo nel ciclone di tre telegiornali navighiamo piuttosto bene con un meteo dell’Auditel che dice buon tempo. Ci segue un milione di spettatori”. Se la barca fosse l’Italia? “Non a caso si fa sul Tevere dove sorge la capitale. Il Paese va come la barca, fin che va lasciala andare. È una metafora della precarietà della politica del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
