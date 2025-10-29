Chi sono i lombardi a Sanremo Giovani e dove li abbiamo già visti
Milano, 29 ottobre 2025 – Chi sono i cantanti lombardi in corsa per Sanremo Giovani? In lizza 24 cantanti, selezionati dalla Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti. Per loro, in palio ci sono due posti di diritto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, ma la strada per il Teatro Ariston sarà lunga e inizierà martedì 11 novembre. Il podcast "Passa dal Bsmt" di Gianluca Gazzoli racconta storie intime e autentiche. L'intervistatore svela il suo percorso e la sua visione sui social e sull'intelligenza artificiale. Conduce Gianluca Gazzoli . Per cinque settimane, in seconda serata su Rai2, Radio2 e in streaming su RaiPlay, il pubblico potrà seguire le sfide sotto la guida del conduttore, Gianluca Gazzoli (nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese), conduttore radiofonico su Radio Deejay e anima del podcast “Passa dal Bsmt”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
