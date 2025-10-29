Chi sono i genitori di Giuseppe Giofrè Rossella e Antonio | La lontananza fa male

Nel 2012, Giuseppe Giofrè dedicò la vittoria nel programma Amici ai genitori Rossella e Antonio, a cui è legatissimo, avrebbe pronunciato dolci parole per loro dopo la sua esperienza: “ La dedico a loro e a tutti gli sforzi che hanno fatto per farmi ballare “. Lui ha confessato che non ha mai sentito la necessità di dirlo in modo esplicito, di essere omosessuale. Perché non ha mai voluto diventasse un problema per la sua famiglia. Nel suo libro, Giofrè narra di come ha introdotto i suoi genitori al suo  primo fidanzato, senza preamboli o giustificazioni, un gesto che ha simboleggiato l’apertura e l’accoglienza della sua famiglia verso la sua identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

