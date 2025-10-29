Chi sono i figli di Gigi Buffon Louis Thomas e David Lee entrambi calciatori
Louis Thomas e David Lee sono i figli di Gigi Buffon avuti dal primo matrimonio con Alena Seredova: l’ex portiere della Juve e del PSG è padre anche di Leopoldo Mattia nato dalle seconde nozze con Ilaria D’Amico. Stasera il Campione del Mondo 2006 sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di This Is Me, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Nel 2007 nasce Louis Thomas, due anni dopo l’inizio della relazione di Buffon con Alena Seredova, che diverrà sua moglie nel 2011. Il primogenito dell’ ex portiere ha seguito le orme del celebre padre divenendo un calciatore ed attualmente milita tra le file del Pisa, dove ha esordito in Serie A nelle ultime giornate di campionato: “ Un sogno che si avvera giocare i miei primi minuti in serie A con questa maglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
