Chi sono gli ex e il giovane marito di Fiorella Mannoia | Siamo aperti non chiusi Ognuno ha le proprie cose e questo ci fa stare bene
Fiorella Mannoia è una voce storica della canzone italiana, ma la sua sfera affettiva è sempre stata riservata e discreta. Tuttavia, nell’arco della sua vita – prima di giungere all’amore stabile – ci sono state alcune relazioni che hanno contribuito a darle forma, maturità e consapevolezza. Tra le sue conoscenze più note troviamo Memmo Foresi, produttore e cantautore, con cui Fiorella intrattenne una relazione nei primi anni della carriera. È stato un legame importante anche perché comune al mondo musicale: con lui condivise sogni, prove, palchi e la sfida di farsi spazio in un universo dominato dagli uomini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Attenzione, mi sono innamorata»: l'appello (web) di una giovane che cerca il ragazzo incontrato alla «Rotonda della 48» vicino Roma Vai su Facebook
L'ex marito di Britney Spears: "Guardava dormire i nostri figli con un coltello in mano" - Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, lancia gravi accuse alla popstar che rischia di trovarsi al centro di un nuovo ciclone mediatico. serial.everyeye.it scrive
“Le bugie del mio ex marito sono dolorose ed estenuanti. Il suo libro finirà dritto in banca e io sono l’unica che ci rimane male”: così Britney Spears dopo le ... - La popstar replica alle rivelazioni shock di Kevin Federline e parla del difficile rapporto con i figli negli ultimi cinque anni ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Pago, ex marito di Miriana Trevisan/ Tira e molla, poi l’addio: “Ho sofferto moltissimo” - I due sono stati insieme dal 2003 al 2013 con in mezzo alcune crisi e la nascita di un figlio ... ilsussidiario.net scrive