Chi sono gli ex e il giovane marito di Fiorella Mannoia | Siamo aperti non chiusi Ognuno ha le proprie cose e questo ci fa stare bene

Fiorella Mannoia è una voce storica della canzone italiana, ma la sua sfera affettiva è sempre stata riservata e discreta. Tuttavia, nell'arco della sua vita – prima di giungere all'amore stabile – ci sono state alcune relazioni che hanno contribuito a darle forma, maturità e consapevolezza. Tra le sue conoscenze più note troviamo Memmo Foresi, produttore e cantautore, con cui Fiorella intrattenne una relazione nei primi anni della carriera. È stato un legame importante anche perché comune al mondo musicale: con lui condivise sogni, prove, palchi e la sfida di farsi spazio in un universo dominato dagli uomini.

