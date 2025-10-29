Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 ospite la mamma di Denise Pipitone | tutti i casi del 29 ottobre

Movieplayer.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova puntata del programma di Federica Sciarelli alle 21.20 su Rai 3. Dal caso Pipitone al procedimento su Andrea Prospero, fino alla vicenda di Nessy Guerra bloccata in Egitto: ecco cosa vedremo stasera a Chi l'ha visto?. Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, torna davanti alle telecamere di Chi l'ha visto? intervistata dalla padrona di casa Federica Sciarelli. La donna lancia un nuovo appello e mostra l'immagine aggiornata di come potrebbe essere oggi la piccola scomparsa 21 anni fa. Nella puntata di stasera, alle 21.20 su Rai 3, spazio anche agli sviluppi sul caso Andrea Prospero, ma anche all'allarme da Il Cairo per Nessy Guerra: tre storie che chiamano in causa responsabilità, protezione e verità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

