Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 ospite la mamma di Denise Pipitone | tutti i casi del 29 ottobre
Nuova puntata del programma di Federica Sciarelli alle 21.20 su Rai 3. Dal caso Pipitone al procedimento su Andrea Prospero, fino alla vicenda di Nessy Guerra bloccata in Egitto: ecco cosa vedremo stasera a Chi l'ha visto?. Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, torna davanti alle telecamere di Chi l'ha visto? intervistata dalla padrona di casa Federica Sciarelli. La donna lancia un nuovo appello e mostra l'immagine aggiornata di come potrebbe essere oggi la piccola scomparsa 21 anni fa. Nella puntata di stasera, alle 21.20 su Rai 3, spazio anche agli sviluppi sul caso Andrea Prospero, ma anche all'allarme da Il Cairo per Nessy Guerra: tre storie che chiamano in causa responsabilità, protezione e verità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera (mercoledì 15 ottobre): l'omicidio di Manuela Murgi... - X Vai su X
Stasera a "Chi l"ha visto?" su Rai3 verrà raccontata la storia di Florin, il ragazzo rumeno che è riuscito a ritrovare suo padre dopo la lettera affidata a Inchiostro di Puglia. Vai su Facebook
Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3 ospite la mamma di Denise Pipitone: tutti i casi del 29 ottobre - Dal caso Pipitone al procedimento su Andrea Prospero, fino alla vicenda di Nessy Guerra bloccata in Egitto: ecco cosa vedremo sta ... Secondo movieplayer.it
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 ottobre 2025 - Piera Maggio torna da Federica Sciarelli con immagini che mostrano come potrebbe essere oggi sua figlia Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 ... Lo riporta today.it
Piera Maggio a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 - “Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa a "Chi l'ha visto? corrierenazionale.it scrive