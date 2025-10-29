Chi l’ha visto? stasera mercoledì 29 ottobre 2025 | anticipazioni casi e come vederlo

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle 21:20 su Rai 3 torna “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli. Al centro della puntata: la nuova ricostruzione digitale (age progression) di Denise Pipitone, gli sviluppi sull’inchiesta relativa ad Andrea Prospero e l’aggiornamento sul dramma di Nessy Guerra bloccata al Cairo con la figlia. Indice. Chi l’ha visto anticipazioni 29 ottobre 2025 – I casi della puntata Denise Pipitone: il nuovo age progression e la presenza di Piera Maggio. Andrea Prospero: social, fragilità e responsabilità. Nessy Guerra: paura al Cairo.. Dove vederlo (tv e streaming). FAQ Chi l’ha visto anticipazioni 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

