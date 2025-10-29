Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 29 ottobre 2025

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 29 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Chi l'ha visto?", il programma di Federica Sciarelli che da anni dà voce a chi cerca la verità, ai familiari che non si rassegnano, e alle storie che chiedono giustizia. Una puntata attraversata da emozioni forti e casi che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ha visto stasera tvAnticipazioni “Chi l’ha Visto?” 29 ottobre, nuove rivelazioni in arrivo sul caso più atteso - Occhio a quello che potrebbe succedere stasera e Chi l'Ha Visto preannuncia una puntata davvero piuttosto scottante. Si legge su temporeale.info

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 22 ottobre 2025 - ” va in onda mercoledì 22 ottobre 2025, a partire dalle 21. Riporta today.it

ha visto stasera tvGarlasco a Chi l'ha visto?, scoop Sciarelli con Andrea Sempio, la verità sui soldi a Lovati e la paura: “Sono rassegnato” - Nella puntata in onda oggi mercoledì 22 ottobre su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli parla il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ... Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Visto Stasera Tv