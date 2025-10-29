Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3
. Questa sera – mercoledì 29 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa. Come è o potrebbe essere oggi? “A “Chi l’ha visto?” la mamma è in studio con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. 🔗 Leggi su Tpi.it
