Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3

Tpi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera – mercoledì 29 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa. Come è o potrebbe essere oggi? “A “Chi l’ha visto?” la mamma è in studio con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. 🔗 Leggi su Tpi.it

chi l8217ha visto le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su rai 3

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3

Argomenti simili trattati di recente

l8217ha visto anticipazioni puntataChi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3 - , le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3 alle ore 21,20 con Federica Sciarelli. Segnala tpi.it

l8217ha visto anticipazioni puntataAnticipazioni “Chi l’ha visto?”, puntata del 29 ottobre 2025: Piera Maggio torna a parlare di Denise Pipitone - ” mostrando una nuova fotografia fatta al computer di sua figlia a 25 anni. alfemminile.com scrive

l8217ha visto anticipazioni puntataChi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 ottobre 2025 - Piera Maggio torna da Federica Sciarelli con immagini che mostrano come potrebbe essere oggi sua figlia Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Visto Anticipazioni Puntata