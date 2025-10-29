Chi era James Senese l’uomo che si innamorò di Coltrane e creò il Neapolitan Power

Si è spento oggi a Napoli, dopo una polmonite, James Senese. Era ricoverato da tempo all’Ospedale Cardarelli. James Senese, il cui vero nome era Gaetano Senese, è stato uno dei musicisti italiani più importanti e riconosciuti a livello internazionale. Nato a Napoli il 6 gennaio 1945, la sua storia personale è già di per sé straordinaria e racconta molto dell’Italia del dopoguerra. James era figlio di Anna Senese, una giovane napoletana, e di James Smith, un soldato afroamericano della Carolina del Nord appartenente alla 92nd Infantry Division. Il padre militare era arrivato a Napoli dopo lo sbarco di Salerno durante la Seconda Guerra Mondiale, ma dopo due anni abbandonò la famiglia per tornare negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era James Senese, l’uomo che si innamorò di Coltrane e creò il Neapolitan Power

