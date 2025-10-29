Mary Segneri, all’anagrafe Maria Elena Segneri, è un volto noto della televisione italiana, che ha saputo trasformare la propria esperienza al Grande Fratello in un percorso professionale concreto e riconosciuto. Ha saputo trasformare l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia in una carriera televisiva seria e stabile. Ha saputo comunicare non solo con leggerezza, ma anche con impegno, spaziando dalla cronaca all’attualità. E con la sua trasformazione professionale ma anche fisica – ha perso oltre 60 chili – ha saputo dare una lezione di forza e determinazione. Mary Segneri, chi è è perché è famosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Mary Segneri e cosa fa a La volta buona