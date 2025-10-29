Chi è Luigi Punzo il fidanzato e futuro marito di Samira Lui | Mi fa sentire amata

Luigi Punz di Samira Lui, ex gieffina e showgirl al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota Della Fortuna, programma dell’access time di Canale 5. Chi è il fidanzao di Samira Lui. Stasera la 27enne sarà ospite dell’ultima puntata di This Is Me, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Nel 2018 durante una vacanza a Formentera l’ex “vippona” incontra Luigi Punzo. Tra i due è scoccato immediatamente il colpo di fulmine: “È stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito”, aveva raccontato il 26enne a Verissimo. L’uomo è un ex modello che lavora attualmente come imprenditore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

