Chi è l’ex fidanzato di Giuseppe Giofrè Adam | Ho avuto sei ragazze e un ragazzo

Il coming out liberatorio di Giuseppe Giofrè è arrivato solo molto più tardi, solo quando era certo di avere acquisito la struttura fisica e mentale necessaria a diventare un simbolo per gli altri: “Ho avuto sei ragazze e un ragazzo. Ho fatto coming out solo poco prima dell’uscita del libro. Mamma lo sapeva, papà l’ha capito da solo. Per fortuna ho una famiglia intelligente che mi ha sempre accettato”. Poi è arrivato il primo amore sentito davvero, una relazione finita da qualche tempo perché oggi Giuseppe è single. Giuseppe Giofrè, il rapporto speciale con l’ex fidanzato Adam. “Essere un ballerino è sempre stato il sogno della mia vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

