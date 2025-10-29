Chi è Germano De Luca l’85enne morto nell’incidente con il bus di studenti | la patente sospesa il crac finanziario il malore alla guida

Oderzo (Treviso) – Ventiquattr’ore prima dello schianto con il pullman degli studenti aveva perso il diritto di mettersi al volante. A 85 anni gli era stata comunicata la sospensione della patente di guida: stando alle informazioni raccolte nelle ore successive al dramma, non avrebbe superato gli accertamenti medici. Germano De Luca abitava a Fregona e, racconta il Gazzettino, stava attraversando un “momento difficile”. Pur essendo stato riconosciuto in grado di intendere e volere gli era stato assegnato un amministratore di sostegno. L’incarico era ricoperto dal sindaco del suo paese, Giacomo De Luca: il primo cittadino di Fregona aveva il compito di gestire e garantiva il patrimonio dell’85enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

