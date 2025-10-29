Enoch Opoku Gyamfi è uno dei nomi più interessanti del nuovo corso del rugby italiano. Nato il 3 marzo 2006 a Portogruaro, in Veneto, da genitori ghanesi, è cresciuto nel vivaio del Rugby San Donà prima di spiccare il volo verso l’Inghilterra, dove oggi si sta facendo largo nel sistema del Bath Rugby. Con i suoi 196 centimetri per circa 145 chilogrammi, è un talento fisico fuori dal comune: potenza, esplosività e presenza nei punti d’incontro ne fanno un profilo ideale per la seconda linea moderna, ma anche capace di adattarsi come terza centro. Nel contesto inglese, Gyamfi sta affinando il suo bagaglio tecnico in un ambiente che offre standard di allenamento altissimi e una competizione quotidiana con alcuni dei migliori prospetti europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Enoch Opoku Gyamfi, la seconda linea dell’Italia che si sta facendo largo in Inghilterra