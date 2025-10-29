Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Celtic sta attraversando un inizio di stagione difficile. I Bhoys sono a otto punti dalla capolista Hearts, non sono riusciti a qualificarsi per la Champions League, hanno raccolto solo quattro punti nelle prime tre partite di Europa League e ora l’allenatore Brendan Rodgers si è dimesso. Le dimissioni dell’ex allenatore del Liverpool sono state accolte da un’ondata di critiche da parte di Dermot Desmond. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è Dermot Desmond? | QuattroQuattroDue