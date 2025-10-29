Chi è Alessandro Calligaris il portiere che sostituirà Martinez in Inter-Fiorentina dopo l'incidente
Sarà Alessandro Calligaris a prendere il posto di Josep Martinez in Inter-Fiorentina di Serie A. Chi è il talento classe 2005 che i tifosi paragonano a Julio Cesar. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'Inter si prepara alla trasferta europea contro l'Union Saint-Gilloise Novità per i nerazzurri, con il portiere della Primavera, Alessandro Calligaris, che prenderà il posto dell'infortunato Di Gennaro Ancora assenti in allenamento Marcus Thuram e Matteo
