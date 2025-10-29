Chi è Alessandro Calligaris il portiere che sostituirà Martinez in Inter-Fiorentina dopo l'incidente

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Alessandro Calligaris a prendere il posto di Josep Martinez in Inter-Fiorentina di Serie A. Chi è il talento classe 2005 che i tifosi paragonano a Julio Cesar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

232 alessandro calligaris portiereChi &#232; Alessandro Calligaris, il portiere che sostituirà Martinez in Inter-Fiorentina dopo l’incidente - Sarà Alessandro Calligaris a prendere il posto di Josep Martinez in Inter- Si legge su fanpage.it

232 alessandro calligaris portiereDal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa sera - Questa sera, a San Siro contro la Fiorentina, il giovane portiere Alessandro Calligaris sarò nuovamente in panchina con la prima squadra dell’Inter,. Scrive tuttomercatoweb.com

Chi &#232; Alessandro Calligaris, il portiere dell’Inter promosso in prima squadra che è il vice Martinez - L'Inter prima in classifica in Serie A e in piena in corsa in Champions League deve fare i conti con alcuni infortuni. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Alessandro Calligaris Portiere