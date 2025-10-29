Chef Express Spa marchio Chalet Ciro apre in aeroporto | la protesta dei lavoratori e le precisazioni di Gesac

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del barristoro dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, in precedenza gestito da Tradizione Italiana SCARL, con presidio oggi all’esterno dello scalo.La protesta nasce dopo la presunta ‘violazione della procedura di cambio gestione da parte della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

STOP ALLE CONDIZIONI INIQUE A CAPODICHINO: BORRELLI E CEPARANO(AVS) AL FIANCO DEI LAVORATORI DEL BAR/RISTORO. "Chef Express Spa violenta il CCNL: inaccettabili ricatti occupazionali e declassamenti. Richiediamo subito il Tavolo Istit Vai su Facebook

Cremonini promuove Chef Express a nuovo marchio ombrello della ristorazione - Cremonini, uno dei principali gruppi alimentari europei, ha avviato la riorganizzazione strategica del settore della ristorazione, riunendo tutte le attività sotto il brand ombrello Chef Express. distribuzionemoderna.info scrive

Aeroporto, Chef Express entra al 'Galilei': bar e self service pieni di...Gusto - La Sat spa, società che gestisce lo scalo pisano, e la società controllata al 100% dal Gruppo Cremonini comunicano di aver raggiunto l’accordo, di ... Da pisatoday.it

Chef Express: apre Panella e Roadhouse nella grande area Q8 di Paderno Dugnano - (Gruppo Cremonini) ha inaugurato ufficialmente un nuovo bar caffetteria a marchio Panella e un Roadhouse Restaurant all’interno della nuova grande area di servizio Q8 a Paderno Dugnano (MI), lungo la ... Come scrive newsfood.com