Che cos’è il Quilter Nations Series di rugby | format regolamento e avversarie dell’Italia

Le Quilter Nations Series di rugby sono state istituite nel 2021, originariamente note come Autumn Nations Series, occupando la tradizionale finestra autunnale di Test Match internazionali: le Nazionali dell’emisfero settentrionale hanno l’opportunità di mettesi alla prova contro le selezioni dell’emisfero meridionale. Il format prevede che le squadre del Sei Nazioni, ovvero Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles, affrontino le formazioni del The Rugby Championship, ovvero Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia ed Argentina, oppure altre Nazionali dell’emisfero boreale, quali Fiji, Giappone, Cile e Samoa. 🔗 Leggi su Oasport.it

