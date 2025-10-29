Champions League numeri da record per il PSG dopo la vittoria con l’Inter in Champions! Il dato sui guadagni

Inter News 24 Champions League, PSG con numeri da record! Il dato sulla squadra campione d’Europa sul fatturato! La crescita senza precedenti dei francesi. Il Paris Saint-Germain continua a dominare non solo sul campo ma anche nei conti. Il club parigino ha chiuso l’ultimo esercizio finanziario 2024-2025 con un fatturato record di 837 milioni di euro, confermandosi una delle società calcistiche più ricche e strutturate al mondo. Come riportato da Le Parisien, si tratta del miglior risultato economico nella storia del club e del calcio francese, a testimonianza della crescita esponenziale avvenuta negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

