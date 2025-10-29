Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze ha superato i 100 milioni di dollari di incasso a livello globale inserendosi nella lista dei film giapponesi con maggiore successo al mondo debuttando al primo posto del box office statunitense incassando circa 17,3 milioni di dollari nel suo primo week-end. Dalla sua uscita, anche in Italia è sul podio dei film più visti con oltre 90.000 presenze in sala in meno di una settimana. Il film consolida così la crescita cinematografica di Sony Pictures nell’ambito dell’animazione giapponese di qualità ed è sostenuto da eccellenti riscontri di critica e pubblico con valutazioni elevate anche su Rotten Tomatoes (100% per i critici e il 99% del pubblico) confermando la solidità di produzioni che uniscono visione creativa e successo commerciale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it