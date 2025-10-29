Chainsaw Man – Il Film | La Storia Di Reze ha superato i 100 milioni di dollari
Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze ha superato i 100 milioni di dollari di incasso a livello globale inserendosi nella lista dei film giapponesi con maggiore successo al mondo debuttando al primo posto del box office statunitense incassando circa 17,3 milioni di dollari nel suo primo week-end. Dalla sua uscita, anche in Italia è sul podio dei film più visti con oltre 90.000 presenze in sala in meno di una settimana. Il film consolida così la crescita cinematografica di Sony Pictures nell’ambito dell’animazione giapponese di qualità ed è sostenuto da eccellenti riscontri di critica e pubblico con valutazioni elevate anche su Rotten Tomatoes (100% per i critici e il 99% del pubblico) confermando la solidità di produzioni che uniscono visione creativa e successo commerciale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze è disponibile sul nostro schermo dal 1 novembre. Orario Spettacoli / Acquista i biglietti: https://www.cinemateatrodante.net/film/chainsaw-men-il-film/ #ChainsawManIlFilm #CinemaDante #Sansepolcro #Cinema #An Vai su Facebook
Ieri il film di Chainsaw Man è risalito fino al secondo posto del box office italiano, incassando altri 60mila euro (e raggiungendo un totale di 660mila euro). Nel mercato nord-americano, invece, è arrivato nuovamente al primo posto, dopo aver incassato nel cor - X Vai su X
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze ha incassato oltre 100 milioni di dollari al botteghino - Il Film: La Storia di Reze può essere considerato un successo globale, avendo superato quota 108 milioni di dollari d'incasso totale dopo il suo primo weekend di distribuzione in Occide ... it.ign.com scrive
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, cosa sapere sul film di animazione al cinema - Il Film: La Storia di Reze, cosa sapere sul film di animazione al cinema ... Scrive tg24.sky.it
Il film di Chainsaw Man: Reze Arc è un successo in Nord America, altro centro di Crunchyroll dopo Demon Slayer - I primi dati confermano che il nuovo film di Chainsaw Man: Reze Arc è un successo anche in nord America, confermando l'ottima tendenza vista con Demon Slayer per Crunchyroll. Da msn.com