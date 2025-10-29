CFR – Camilli trionfa al Critérium des Cévennes Bonato festeggia il sesto titolo francese
Il nizzardo conquista la sua prima vittoria nella classica gara, ma è il pilota Citroen a laurearsi ancora una volta campione Dopo un altro intenso duello, l’ennesimo di questa emozionante stagione del Campionato Francese Rally (CFR), Eric Camilli e il suo copilota Thibo de la Haye, al volante della Hyundai i20 N Rally2 del team . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
Doppietta Atletica Reggio al Canossa Trail Marathon! Weekend di successi per Atletica Reggio al Reggio nel Canossa Trail Marathon di Vezzano sul Crostolo! Isabella Morlini trionfa nel percorso Monte Gesso (12,5 km | d+650 m) con un tempo di - facebook.com Vai su Facebook