Cessate il fuoco riattivato dopo 50 vittime ma le ostilità politiche infiammano Gaza

Il cessate il fuoco a Gaza è stato ripristinato questa mattina, ma poggia su fondamenta estremamente fragili. Il fragile accordo, entrato in vigore alle 10, segue una notte di violenti raid aerei israeliani che hanno provocato una strage di civili, con almeno 50 vittime palestinesi, e le reciproche accuse di violazione tra Israele e Hamas. Le operazioni militari della notte scorsa hanno lasciato una scia di distruzione nel centro di Khan Younis. Le squadre della protezione civile sono ancora impegnate a ispezionare i danni e a estrarre corpi dalle macerie, mentre l’ospedale Nasser di Gaza è stato investito da un afflusso massiccio di feriti, costringendo il personale sanitario a lavori in condizioni al limite del collasso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

