Cesenatico variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro | ricaduta di cinque milioni di investimenti

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio con 10 voti favorevoli e 5 contrari. La manovra porta a un incremento di risorse di oltre 3 milioni di euro che portano a una ricaduta di investimenti di oltre 5 milioni su manutenzioni ordinarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

