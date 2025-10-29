Cesenatico variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro | ricaduta di cinque milioni di investimenti
Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio con 10 voti favorevoli e 5 contrari. La manovra porta a un incremento di risorse di oltre 3 milioni di euro che portano a una ricaduta di investimenti di oltre 5 milioni su manutenzioni ordinarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
