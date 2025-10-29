Cesenatico variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro | ricaduta di cinque milioni di investimenti

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio con 10 voti favorevoli e 5 contrari. La manovra porta a un incremento di risorse di oltre 3 milioni di euro che portano a una ricaduta di investimenti di oltre 5 milioni su manutenzioni ordinarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cesenatico variazione bilancio oltreApprovata variazione di bilancio, ricaduta di investimenti per oltre 5 milioni - La pioniera delle dj donna: Fabrizia Pagan, per il mondo della notte Bicia dj. Da livingcesenatico.it

cesenatico variazione bilancio oltreCesenatico, via Vetreto: nuova illuminazione entro dicembre - Nel territorio di Cesenatico sono entrati nel vivo i lavori per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 ... Scrive corriereromagna.it

cesenatico variazione bilancio oltreCesenatico, approda in Consiglio comunale una variazione di bilancio per la scuola media Arfelli - L’adeguamento sismico con 1 milione di euro di fondi PNRR sarà arricchito con la variazione di bilancio che andrà in consiglio il 28 ... Da corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Cesenatico Variazione Bilancio Oltre