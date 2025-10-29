Cesenatico lascia incustodito per strada un fucile da caccia In giro in centro alterato e con un grosso cacciavite

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli serali a tappeto dei Carabinieri di Cesenatico che hanno denunciato sei persone e segnalato alla prefettura tre assuntori di droga. Curiosa la vicenda di un uomo denunciato per omessa custodia di armi, in pratica ha lasciato incustodito, per strada, un fucile da caccia regolarmente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cesenatico Lascia Incustodito Strada