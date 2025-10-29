Cerno smaschera Ranucci | La libertà di stampa è libertà solo quando la fa lui

ge:kolumbus:liberoquotidiano:44772073 Il tema della libertà di stampa "è usato da un pezzo della stampa per scrivere quello che vogliono": Tommaso Cerno, direttore del Tempo, lo ha detto a Lo Stato delle Cose. Poi, riferendosi al conduttore di Report, ha sottolineato: "Finito il momento della grande solidarietà, Ranucci ha attaccato i nostri giornali, e il mio editore, perché abbiamo scritto degli articoli che in maniera documentata contestano alcuni aspetti delle sue inchieste. Per cui ha affermato che la libertà di stampa, quando la fa lui come quando la fa Repubblica, è libertà. Quando la fanno gli altri è fascismo, è amichettismo, è manganello: ha usato il termine manganello". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cerno smaschera Ranucci: "La libertà di stampa è libertà solo quando la fa lui"

