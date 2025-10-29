Cento morti a Gaza raid nella notte e poi torna il cessate il fuoco

A Gaza torna la guerra. Nel nord attacco dell’esercito, per scongiurare una minaccia, dice Tel Aviv. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cento morti a Gaza, raid nella notte e poi torna il cessate il fuoco

News recenti che potrebbero piacerti

Gaza, almeno cento morti nei raid notturni. Il cessate il fuoco è di nuovo in vigore - X Vai su X

Ai ministri più estremisti che vorrebbero proseguire il genocidio, Netanyahu ha portato in dote altri cento morti, duecentocinquanta feriti, decine di arresti illegali e oltre centocinquanta di tonnellate di bombe che hanno colpito la Striscia da nord a sud durante q Vai su Facebook

A Gaza torna la tregua dopo il raid Idf con oltre cento morti, quasi la metà bambini - Gli attacchi sono stati condotti in risposta alle “violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas”, tra cui l’uccisione di un soldato israeliano a Rafah, nel sud di Gaza. Lo riporta ilsole24ore.com

Gaza, oltre 100 morti nei raid israeliani: 46 sono minori. L’esercito ripristina il cessate il fuoco ma poi attacca ancora la Striscia - Sono 104 i morti, tra cui 46 bambini e 20 donne, nei raid aerei di Israele della notte scorsa sulla Striscia di Gaza. Segnala ilfattoquotidiano.it

Gaza, oltre 100 morti dopo raid sulla Striscia. Nuovo attacco al Nord. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, oltre 100 morti dopo raid su Striscia. Lo riporta tg24.sky.it