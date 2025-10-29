Cento giorno a MilanoCortina Sertori | Lombardia protagonista assoluta dei Giochi
"Sarà una straordinaria Olimpiade con il ruolo della Lombardia di assoluto protagonismo. Lo è stato quando abbiamo vissuto i momenti dell’assegnazione dei Giochi e lo sarà quando finalmente vivremo l’evento". Così Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Risorse. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Circa 240 mila i biglietti venduti, con un più 4 per cento rispetto al giorno della vigilia del 2024: la kermesse del fumetto fino a domenica 2 novembre Vai su Facebook