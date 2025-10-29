Cento giorni ai Giochi Paris e Canclini | Bormio arriviamo

È iniziato il countdown: mancano solo 100 giorni al sogno olimpico di Bormio. Le Olimpiadi prenderanno il via il 7 febbraio e la prima medaglia, una delle più prestigiose, verrà assegnata proprio a Bormio: sarà la discesa libera maschile ad aprire le danze sulla leggendaria Stelvio. Fino al 21 febbraio, la perla alpina sarà teatro delle competizioni. Intanto proseguono i lavori per far sì che lo ski stadium sia a norma. olimpica. Cresce l’attesa, anche tra i big dello sci. "Mancano 100 giorni all’obiettivo – dice Dominik Paris (foto), discesista azzurro e plurivincitore sulla Stelvio -. La preparazione è iniziata da tempo e l’obiettivo è chiaro: arrivare in grande forma sulla Stelvio, una delle mie piste preferite, in un luogo magnifico come Bormio a cui sono particolarmente legato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

