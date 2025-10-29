Cento giorni a Milano Cortina 2026 | l’Italia accende il conto alla rovescia verso i Giochi
Mancano cento giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio, al San Siro Olympic Stadium di Milano, si alzerà il sipario sull’evento sportivo più atteso, che vedrà protagonisti circa 2.900 atlete e atleti da tutto il mondo. A vent’anni da Torino 2006 e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Boom di prenotazioni in Valtellina, è l’effetto Olimpiadi A cento giorni dai Giochi, Airbnb registra un boom di interesse per Bormio e Livigno, mete tra le più ricercate al mondo. Ricerche 10 volte maggiori rispetto al 2024 e superhost aumentati del 40% #laprovin Vai su Facebook
Repubblica: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti" - X Vai su X
Cento giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: «Il 6 febbraio deve essere tutto pronto, per forza!» - Malagò: «Molte cose pronte, altre meno», svelati a Milano i podi ufficiali e 12 nuovi tedofori. Come scrive video.corriere.it
Cento giorni a Milano Cortina, Buonfiglio: "Olimpiadi della pace medaglia più bella per l’Italia" - Malagò: 'Questo tempo servirà per arrivare pronti, sentiamo la responsabilità' ... Si legge su adnkronos.com
Cento giorni a Milano-Cortina, attesi 2.900 atleti da tutto il mondo - (askanews) – Mancano esattamente cento giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Come scrive askanews.it