Cento giorni a Milano Cortina 2026 | l’Italia accende il conto alla rovescia verso i Giochi

Sondriotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano cento giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio, al San Siro Olympic Stadium di Milano, si alzerà il sipario sull’evento sportivo più atteso, che vedrà protagonisti circa 2.900 atlete e atleti da tutto il mondo. A vent’anni da Torino 2006 e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

