Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle cerimonia congiunta con il sessantesimo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Trento – Si è tenuta a Trento, nella suggestiva cornice del Castello del Buonconsiglio, la cerimonia congiunta organizzata dalla Guardia di Finanza per celebrare due traguardi importanti: il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il 60° anniversario del Soccorso Alpino del Corpo. L’evento, presentato dal conduttore televisivo Massimiliano Ossini, è stato onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono intervenuti anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e gli altri Vertici del Corpo, nonché numerose Autorità politiche, civili, militari, sportive e religiose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it