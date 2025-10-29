Cena con delitto Telefona tra vent' anni
Giovedì 6 novembre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per Cena con Delitto – Telefona tra vent'anni. Una serata che unisce il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per 38 € a persona.Dalle ore 20:00, ci si potrà immergere in un intrigante mistero da risolvere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
HALLOWEEN 2025 • CENA CON DELITTO Giovedì 31 Ottobre – ore 20:30 Hotel La Rotonda – Mattinata Una notte dove tutto può accadere… ? Tra indizi, sospetti e colpi di scena, sarai tu il vero detective! Lasciati coinvolgere da una Cena con De Vai su Facebook
Cena con delitto "Stanza 57" - Giovedì 9 ottobre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una Cena con Delitto – Stanza 57. Si legge su romatoday.it