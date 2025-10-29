C’è Roma-Parma cancelli aperti alle 16 | 30 | tutte le info per i tifosi all’Olimpico

Siamo entrati nel pieno della nona giornata di campionato, e dopo il pareggio del Milan a Bergamo e la vittoria del Napoli a Lecce tocca alla Roma rispondere per rimanere agganciata alla vetta della classifica. La sfida interna al Parma nasconde insidie ma non può prescindere dalla vittoria, per dare continuità al successo col Sassuolo e mantenere alta la fiducia verso i prossimi impegni. C’è inoltre da sfatare il tabù Olimpico, l’anno scorso punto di forza dei giallorossi e quest’anno teatro di tutte e quattro le sconfitte stagionali, un trend che Gasperini vuole invertire già questa sera. Tramite un comunicato, la Roma ha voluto dare alcuni info preziose ai tifosi presenti allo stadio, per evitare qualsiasi tipo di intoppo: “ I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 16:30. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

