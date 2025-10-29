Cavriglia il cantiere di Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Il cantiere, allestito da Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri (SP 14 delle Miniere). Il lavoro interesserà la viabilità della frazione Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, al fine di consentire il collettamento dei reflui di Neri. Come Amministrazione Comunale di Cavriglia abbiamo, da sempre, considerata la realizzazione della condotta fognaria, a servizio delle frazioni di Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, una delle principali priorità della nostra azione amministrativa. Tale intervento garantirà la totale messa in sicurezza ambientale per il lago di Castelnuovo, oggetto dell'attività di riqualificazione dell'ex area mineraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

