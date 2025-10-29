Cavriglia il cantiere di Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Il cantiere, allestito da Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri (SP 14 delle Miniere). Il lavoro interesserà la viabilità della frazione Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, al fine di consentire il collettamento dei reflui di Neri. Come Amministrazione Comunale di Cavriglia abbiamo, da sempre, considerata la realizzazione della condotta fognaria, a servizio delle frazioni di Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, una delle principali priorità della nostra azione amministrativa. Tale intervento garantirà la totale messa in sicurezza ambientale per il lago di Castelnuovo, oggetto dell'attività di riqualificazione dell'ex area mineraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima giornata lunedì degli Stati Generali dell’educazione e della formazione al Centro internazionale Loris Malaguzzi con oltre 400 partecipanti. Si tratta di un cantiere condiviso di idee, esperienze e visioni per costruire un nuovo patto educativo, coinvolgend Vai su Facebook
Al via i lavori per la realizzazione del collettore fognario Neri-Castelnuovo - Il cantiere, allestito da Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri (SP 14 delle ... Segnala lanazione.it
Cavriglia, lavori di manutenzione agli impianti di Publiacqua - Giovedì 31 luglio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: via San Pancrazio, via dei Larici, via dei Faggi e limitrofe Arezzo, 28 luglio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del ... Secondo lanazione.it
Troppi lavori, cittadini esasperati - Troppi lavori, cittadini esasperati Una città assediata da cantieri stradali di Publiacqua e della tramvia. Secondo rainews.it