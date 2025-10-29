Cavestri e Intra | Two generation in Jazz live a Bologna il 9 novembre

Laprimapagina.it | 29 ott 2025

Dopo il sold out al Blue Note di Milano con ospite a sorpresa Malika Ayane e dopo l’ingresso ufficiale tra gli “Steinway Artist, Cavestri torna ad esibirsi nella sua città in occasione del prestigioso Bologna Jazz Festival, a fianco della leggenda del Jazz italiano Enrico Intra.  Francesco Cavestri  torna a esibirsi nella sua città natale in occasione del prestigioso  Bologna Jazz Festival, affiancato da una leggenda del jazz italiano: il Maestro  Enrico Intra. L’incontro speciale e inedito, intitolato  “Two Generations in Jazz”, si terrà  domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:30  presso lo storico  Bravo Caffè  di Bologna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Cavestri e Intra: "Two generation in Jazz" live a Bologna il 9 novembre

