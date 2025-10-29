Cavazzano celebra Topolino a Lucca | tra Casablanca e Dragon Lords

Sbircialanotizia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Cavazzano riabbraccia il pubblico di Lucca Comics & Games 2025 con un bagaglio di storie che hanno cambiato la percezione di Topolino. Panini Comics porta in fiera nuove edizioni di opere-chiave: una festa della memoria e dell’invenzione che torna a parlare al presente, tra incontri, volumi deluxe e quella febbre creativa che il maestro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cavazzano celebra topolino a lucca tra casablanca e dragon lords

© Sbircialanotizia.it - Cavazzano celebra Topolino a Lucca: tra Casablanca e Dragon Lords

Argomenti simili trattati di recente

cavazzano celebra topolino luccaTopolino, il disegnatore Cavazzano: "La svolta? Un'idea di Mollica mi tenne sveglio la notte" - Se Topolino è riuscito a compiere delle trasformazioni apparentemente impossibili, diventando il protagonista di 'Casablanca' o Corto Maltese, il merito è di Giorgio Cavazzano, uno dei p ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cavazzano Celebra Topolino Lucca