Catena e Beppe Fiorello offesi su Facebook | 63enne condannato per diffamazione

ALLISTE - Insulti pesanti su Facebook contro Catena Fiorello sono costati cari a un 63enne di Alliste. Nei giorni scorsi, la giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce Maria Paola Sanghez gli ha inflitto quattro mesi di reclusione per diffamazione.Secondo quanto emerge dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

