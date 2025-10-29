Catania uomo sorpreso con marijuana nascosta tra le auto | tenta invano di sfuggire ai carabinieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Pattuglie dei Carabinieri sempre attive. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Catania, note come “gazzelle”, operano 24 ore su 24 per garantire la sicurezza dei cittadini. Il loro intervento rapido e capillare sul territorio consente di prevenire reati predatori e di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, assicurando una presenza costante nei quartieri più sensibili della città. Tentativo di fuga e controllo dei Carabinieri. Durante un normale servizio su corso Indipendenza, i militari hanno notato un uomo aggirarsi tra le auto parcheggiate. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo, ma i Carabinieri lo hanno subito raggiunto e identificato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
A Catania un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine aveva una pistola Bruni con 5 proiettili. Munizioni da caccia occultate alla Civita Vai su Facebook
Operazione antidroga dei Carabinieri: sequestrati oltre 8 chili di marijuana - Nel quadro della costante attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e d ... Scrive catanianews.it
Sequestrati oltre 8 kg di marijuana in un garage: arrestato 27enne - i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dell’infallibile fiuto del cane antidroga “King ”, hanno tratto in arresto un 27enne residente ad Aci ... Come scrive grandangoloagrigento.it
Deposito di droga a Catania, sequestrati 30 kg di marijuana - Un deposito di droga è stato scoperto nel quartiere San Cristoforo di Catania dalla polizia che ha arrestato un 45enne per traffico di sostanze stupefacenti. Segnala msn.com