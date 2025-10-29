ABBONATI A DAYITALIANEWS Pattuglie dei Carabinieri sempre attive. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Catania, note come “gazzelle”, operano 24 ore su 24 per garantire la sicurezza dei cittadini. Il loro intervento rapido e capillare sul territorio consente di prevenire reati predatori e di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, assicurando una presenza costante nei quartieri più sensibili della città. Tentativo di fuga e controllo dei Carabinieri. Durante un normale servizio su corso Indipendenza, i militari hanno notato un uomo aggirarsi tra le auto parcheggiate. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo, ma i Carabinieri lo hanno subito raggiunto e identificato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, uomo sorpreso con marijuana nascosta tra le auto: tenta invano di sfuggire ai carabinieri