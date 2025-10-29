Catania ufficiale il rinnovo di Ierardi

Il Catania ha annunciato di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Mario Ierardi."Mario è un atleta nel pieno della maturità - ha dichiarato Vincenzo Grella, vice presidente e ad del club rossazzurro -, un professionista capace di assicurare uno.

